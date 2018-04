Ecco come rimuovere la fastidiosa cornice nera a God of War e Yakuza 6

Negli ultimi giorni siete stati in tanti a segnalarci un problema che si verifica sia in God of War che in Yakuza 6: The Song of Life. A quanto pare, in alcuni casi le immagini dei due giochi non si adattano perfettamente allo schermo utilizzato, causando la comparsa di una fastidiosa cornice nera che rovina l'immedesimazione.

La soluzione a questo inconveniente è molto semplice. È sufficiente aprire il menu delle Impostazioni di PlayStation 4, andare alla voce Audio e Schermo e poi selezionare Impostazioni area di visualizzazione. Qui potrete muovere le quattro icone agli angoli in modo che siano in linea con lo schermo. Fateci sapere se avete risolto oppure se state ancora riscontrando dei problemi.

Yakuza 6: The Song of Life è approdato dalle nostre parti il 17 aprile con oltre un anno di ritardo rispetto all'uscita giapponese. L'ultima avventura del Drago di Dojima non ha però deluso le aspettative, rimanendo fedele al passato pur proponendo diverse innovazioni. God of War, invece, è disponibile all'acquisto dalla giornata di oggi, e ha tutte le carte in regola per diventare l'esclusiva PlayStation 4 con il miglior debutto di sempre.