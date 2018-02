Ecco come sarebbe Overwatch se fosse un picchiaduro

Avete mai provato a immaginare come sarebbese fosse un picchiaduro? Qualcuno a quanto pare sì: il canale YouTube TGN ha realizzato un simpatico video registrando delle fasi gameplay direttamente in-game e aggiungendo alcuni effetti speciali.

Il risultato potete ammirarlo nel player che trovate allegato in apertura di notizia. Nella prima parte è possibile ammirare un combattimento tra Reinhardt e Zarya alle Industrie Volskaya. È tutto realizzato con cura: la schermata di selezione è stata rivisitata, i lottatori si provocano prima di ogni match, ci sono i cambi di stage, la lista delle combo e persino Mei che annuncia l'inizio dei round! Si vola poi a Numbani, per assistere ad uno scontro tra Genji e Doomfist: quest'ultimo è anche il protagonista di uno Stage Bonus! Dopotutto, con il suo variegato cast di personaggi Overwatch si presta davvero bene ad operazioni di questo tipo.

Vi ricordiamo che il titolo di Blizzard Entertainment è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Personal Computer e che in questi giorni è attivo l'evento dedicato all'Anno del Cane. Inoltre, fino alle ore 09:00 di martedì 20 febbraio tutti gli utenti interessati possono giocare gratuitamente e approfittare di uno sconto del 50% su tutte le piattaforme su cui è disponibile.