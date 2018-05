Ecco come sarebbe The Legend of Zelda Breath of the Wild se fosse uscito su Game Boy Color

Avete mai provato ad immaginare come sarebbe The Legend of Zelda: Breath of the Wild se fosse uscito negli anni '90 su Game Boy Color? Qualcuno, evidentemente, sì!

La redazione di Nintendo Wire ha realizzato quello che in gergo viene definito un de-make e lo ha mostrato al pubblico con il video che potete trovare in cima a questa notizia. Sono stati ricreati i momenti iniziali dall'avventura: il risveglio di Link, il ritrovamento della Tavoletta Sheikah e l'uscita dal Sacrario della Rinascita, con il meraviglioso panorama che si staglia per la prima volta dinanzi ai giocatori. Tutto, ovviamente, rielaborato in stile Game Boy Color. Per l'occasione, anche le musiche sono state remixate. Siamo sicuri che vi piacerà molto, soprattutto se vi siete avvinati alla serie con i primi capitoli usciti prima dell'avvento del 3D.

Cosa ve ne pare? The Legend of Zelda: The Breath of the Wild è disponibile all'acquisto su Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Il titolo si è rivelato un successo strepitoso, sia di pubblico che di critica. In appena un anno è diventato il capitolo più venduto in assoluto nella serie, con ben 10 milioni di copie piazzate su entrambe le piattaforme. Innumerevoli anche i premi Game of the Year raccolti negli ultimi mesi, come quello ottenuto ai Game Awards 2017.