Ecco cosa contiene la Mystery Box di Kingdom Hearts 3

GameStop USA ha messo in vendita una speciale Mystery Box di Kingdom Hearts 3, una confezione disponibile al prezzo di 29.99 euro che nasconde al suo interno tre gadget a tema KH, non visibili dall'esterno e quindi acquistati a scatola chiusa.

VGR ha acquistato una di queste confezione ed ha quindi diffuso il contenuto delle Mystery Box: la confezione include un Funko Pop di Sora, tre Keyblade e un peluche a scelta tra Monster Donald o Monster Goofy, i primi due oggetti sono sempre presenti mentre il pupazzo è disponibile in due modelli assortiti casualmente.

Al momento la Mystery Box di Kingdom Hearts 3 non è in vendita in Italia ma esclusivamente nei negozi GameStop sparsi per gli Stati Uniti. Ricordiamo che KH3 uscirà domani (venerdì 25 gennaio) in Giappone e arriverà nel nostro continente il 29 dello stesso mese, su PS4 e Xbox One.