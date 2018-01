Ecco i giochi per Playstation 4 più attesi del 2018 (e oltre) secondo gli sviluppatori

Sulle pagine del Playstation Blog Europeo è appena comparso un articolo dedicato ai titoli perpiù attesi del 2018 e oltre dagli sviluppatori. Scopriamo insieme quali sono i giochi che fanno gola ai developer.

Di seguito, potete consultare l'elenco completo:

God of War- scelto da Hermen Hulst, Co-founder di Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn); Fumihiko Yasuda, Director presso Team Ninja (Nioh); Naoki Yoshida, Director presso Square-Enix (Final Fantasy XIV: A Realm Reborn)

Days Gone - scelto da Steve Goss, Director of Design presso Supermassive Games (Until Dawn: Rush of Blood, Hidden Agenda); John McLaughlin, Senior Producer presso XDev Studios

Marvel’s Spider-Man - scelto da Capsar Field, CEO presso Wish Studios (Knowledge is Power!), John Johanas, Director presso Tango Gameworks (The Evil Within 2), Takashi Katano, Director presso Square-Enix (Final Fantasy XII: The Zodiac Age)

Monster Hunter World - scelto da Hiroaki Kato, Producer presso Square-Enix (Final Fantasy XII: The Zodiac Age), Steve Madureira, Lead Designer/Lead Animator presso Airship Syndicate (Battle Chasers: Nightwar)

Dreams - scelto da Omar Cornut, Co-founder di Lizardcube (Wonder Boy), Raul Rubio Munarriz, Co-founder di Tequila Works (Rime)

The Last of Us Part II - scelto da Jens Matthies, Creative Director presso MachineGames (Wolfenstein II: The New Colossus), Brad Davey, Lead Designer presso Sumo Digital (Snake Pass)

Red Dead Redemption 2 - scelto da Khalil Osaimi, Media Designer presso Housemarque (Nex Machina, Matterfall)

Ace Combat 7 - scelto da Keiichiro Toyama, Director presso SIE Japan Studio (Gravity Rush 2)

Dragon Quest Builders 2 scelto da Tsutomu Kouno, Designer presso SIE Japan Studio (LocoRoco)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - scelto da Jeramy Bergerson, Associate Producer presso Arkane Studios (Prey)

Detroit: Become Human - scelto da Henrik Larsson, Producer presso Tarsier Studios (Little Nightmares, Statik)

Death Stranding - scelto da James Valls, Senior Producer presso Rebellion (Battlezone)

13 Sentinels: Aegis Rim - scelto da Yoko Taro, Director presso Platinum Games (Nier: Automata)

Concrete Genie - scelto da Gavin Price, Creative Lead presso Playtonic (Yooka Laylee)

Cosa ne pensate di questa selezione di titoli?