Ecco il Millennium Falcon di Star Wars ricreato in Fortnite

L'introduzione della modalità creativa daa parte di Epic Games, ha senz'altro scatenato la fantasia degli utenti, aprendo loro moltissime nuove opportunità per dar sfogo alla loro genialità e al loro estro. Abbiamo visto infatti diverse creazioni interessanti, ma la più sbalorditiva è stata senz'altro il Millennium Falcon in Fortnite.

L'iconica astronave di Han Solo è stata infatti ricostruita all'interno del gioco dallo YouTuber MakaMakes, che ne ha anche immortalato il processo creativo, in un video della durata di circa sei minuti che mostra le varie fasi dello sviluppo del progetto.



Si parte dalla base, costruita come fossero delle fondamenta, fino ad arrivare all'abitacolo ed ai suoi interni, concludendo poi con il "guscio" esterno. Il video mostra poi una bella panoramica degli interni, tutti ben dettagliati e rifiniti e con ogni sorta di accessori: il cockpit è veramente ricreato in maniera maniacale... fatta eccezione per le sedie di legno, ma evidentemente ci si deve accontentare di quel che passa il convento.

L'unica limitazione è stata data dalla grandezza dei blocchi, per cui il risultato finale è un pochino più spigoloso di quanto ci si aspetti, ma ugualmente sbalorditivo. Dubitiamo infatti che sia Epic Games (che si vocifera stia pensando di implementare la modalità spettatore) che nessuno dei giocatori, si aspettasse di imbattersi in una replica della celebre astronave. Che ve ne pare del risultato finale? Quali altre creazioni vorreste vedere realizzate dagli utenti grazie al creative mode?