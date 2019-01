Ecco perchè Facebook ha rimosso il trailer di GRIS

A inizio settimana si è parlato molto di GRIS: Facebook ha censurato un video del gioco caricato da Devolver Digital che includeva sequenze tratte dal trailer di lancio, motivando il tutto con la presenza di "contenuti e allusioni sessuali" assolutamente non presenti nel video. Oggi il social network ha chiarito la sua posizione in merito.

Polygon ha interpellato un portavoce di Facebook in merito alla questione: il trailer è stato bloccato a causa di un link al profilo Instagram di Devolver, quest'ultimo non perfettamente in linea con le direttive dell'azienda. Facebook parla di "immagini sessualmente esplicite" ma spiega che il riferimento può essere anche a varie parti del corpo come addominali, petto e glutei... esattamente quelli che si vedono in un post Instagram su SCUM, immagine caricata nella pagina linkata al trailer rimosso.

Per fare chiarezza usando le parole del portavoce della compagnia di Palo Alto: "il filmato è stato rimosso poichè un link del post riportava alla pagina Instagram del publisher, la quale presenta un contenuto non in linea con le direttive di Facebook." Devolver Digital non ha commentato e non è chiaro se proverà a ricaricare il video rimuovendo il collegamento indesiderato."