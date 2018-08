Ecco perché Quake Champions è ancora in accesso anticipato, nonostante il passaggio al F2P

Nonostante l'annuncio al QuakeCon 2018 del passaggio al modello free-to-play per Quake Champions, il gioco si trova ancora in accesso anticipato.

Lo shooter targato Saber Interactive, infatti, può ora essere scaricato gratuitamente da tutti gli utenti Steam e Bethesda.net. Come potrete notare nella pagina ufficiale dei relativi store, però, il titolo riporta ancora la dicitura early access e le motivazioni di questa scelta sono state spiegate in un'intervista.

Ecco la dichiarazione del community developer dello sparatutto, Joshua Boyle, a riguardo:

"Se al lancio del gioco lo scorso anno procedevamo a passi lenti, ora possiamo dire che abbiamo iniziato ad andare avanti molto più velocemente."

"Stiamo aggiungendo costantemente nuove modalità di gioco, sempre più campioni giocabili e svariati miglioramenti alla formula di gioco."

"Al momento siamo fiduciosi verso tutte le persone che decideranno di provare il gioco e sappiamo che hanno tutto ciò di cui c'è bisogno per divertirsi. Se all'inizio il gioco era popolato solo da giocatori esperti di Quake, ora è possibile trovare utenti di ogni genere, garantendo così a tutti la possibilità di godere dell'esperienza che abbiamo creato per loro."

Insomma, gli sviluppatori vogliono introdurre ancora diversi contenuti prima di procedere al lancio della versione definitiva. Nel frattempo il gioco si è aggiornato con un nuovo eroe giocabile, il Death Knight e la nuova mappa The Molten Falls. Vi ricordiamo inoltre che fino alla fine di agosto, in occasione del QuakeCon 2018, sarà possibile ottenere ricompense giornaliere doppie, utili per acquistare nuovi campioni ed oggetti estetici per personalizzarli.