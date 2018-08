Ecco i piani di Blizzard per la GamesCom 2018, ci sarà anche Overwatch

Con un aggiornamento dell'app Blizzard, la celebre software house ha svelato i suoi piani per la GamesCom 2018, dove si terranno eventi dedicati a tutte le principali IP, incluso Overwatch.

L'evento per Blizzard inizierà la mattina del prossimo 22 agosto e continuerà per tutto il giorno. Ecco il calendario ufficiale dell'evento:

Cerimonia d'apertura - ore 10:30

Overwatch - ore 11:15

World of Warcraft ore - 12:30

StarCraft - ore 13:15

Heroes of the Storm - ore 14:30

Diablo - ore 15:45

Pare inoltre che nel corso delle presentazioni si potrà assistere all'annuncio di nuovi contenuti per Overwatch, anche se non è chiaro se si tratti di nuovi eroi, mappe o corti in computer grafica. Quasi sicuramente verrà mostrata la versione Nintendo Switch di Diablo III, annunciata solo qualche giorno fa.

Insomma, giorno dopo giorno la fiera tedesca diventa sempre più interessante agli occhi dei fan, che attendono con una certa ansia di scoprire nuovi dettagli su titoli quali Sekiro: Shadows Die Twice e Devil May Cry 5, il cui gameplay verrà finalmente mostrato al pubblico.

Vi ricordiamo che noi di Everyeye.it saremo presenti alla GamesCom 2018 e, dal 21 al 24 agosto, potrete seguirci su Twitch ogni pomeriggio alle ore 17:00 con una sessione di Q&A: Domande e Risposte.