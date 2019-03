Ecco il primo DLC a pagamento di Beat Saber con nuove tracce

Buone notizie per chi ama muoversi a ritmo... come un Jedi. Già, è questa la filosofia alla base di Beat Saber, apprezzatissimo rhythm game per PC e PlayStation VR, in cui bisogna evitare ostacoli e soprattutto, armati di spade laser, affettare cubi a ritmo di musica.

Gli sviluppatori del gioco, Beat Games, hanno infatti reso disponibile il primo DLC, che aggiunge dieci nuove canzoni all'interno del database del gioco, pronte per farci scatenare e soddisfare il nostro bisogno di tranciare oggetti con armi futuristiche.

Il Music Pack Vol.1 costa 12.99 euro (o 1.99 euro per singola canzone) e porterà nel gioco le seguenti tracce:

Till It’s Over - Tristam

We Won’t Be Alone (feat. Laura Brehm) - Feint

Boundless - Aero Chord

EPIC - Tokyo Machine

Stronger (feat. EMEL) - Stonebank

Overkill - RIOT

This Time - Kayzo

Emoji VIP - Pegboard Nerds

Rattlesnake - Rogue

Feeling Stronger (feat. Charlotte Colley) [High Maintenance Remix] - Muzzy

Tutte le tracce sono disponibili per ogni livello di difficoltà, compreso il temibile Expert+. La versione PC del gioco è stata aggiornata ed include ora la campagna, che aveva già debuttato sulla versione PlayStation VR al lancio.

Per la verità il lancio del Music Pack ha scatenato alcune polemiche, visto che i giocatori non sono stati felicissimi di veder uscire un DLC a pagamento mentre Beat Saber su PC è ancora in versione Early Access, ma gli sviluppatori hanno spiegato che il pack è a pagamento per supportare gli artisti che hanno prodotto le varie tracce, e hanno promesso che in futuro aggiungeranno al gioco altre canzoni che saranno disponibili gratuitamente.