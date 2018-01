Ecco il quartier generale di Nintendo in una foto scattata circa 130 anni fa

Emersa online nelle scorse ore, una foto risalente a circa 130 anni fa ci permette di dare uno sguardo alla vecchia sede dinel periodo Meijii giapponese.

Sotto l'egida dell'omonimo imperatore, l'epoca Meijii, che va dal 1868 al 1912, segnò per il Paese del Sol Levante il passaggio da una società di stampo isolazionista ad una struttura politica, sociale ed economica basata sul modello occdentale. La foto, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, permette di osservare il quartier generale della compagnia fondata da Fusajiro Yamauchi. In quel periodo, come è noto, la compagnia si occupava della produzione delle carte da gioco per Hanafuda.

Un bel salto nel passato, a pochi giorni dall'annuncio di Nintendo Labo, un vero e proprio ritorno alle origini per l'amata casa di Kyoto.