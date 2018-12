Ecco il quarto obiettivo per vincere PS4 PRO Million Edition e 5 magliette Everyeye

Quarta settimana per il contest di Everyeye.it che mette in palio 5 magliette ufficiali del sito ed una rara PlayStation 4 PRO 500 Million Limited Edition. Come saprete, per poter partecipare all'estrazione dei premi dovrete sbloccare 7 obiettivi esplorando il nostro portale e leggendo i nostri contenuti...

Gli obiettivi si renderanno disponibili di settimana in settimana. Il terzo si era focalizzato sulle esclusive PS4, e trovate gli indizi per ottenerlo nell'apposita news. I due precedenti erano legati al nostro sondaggio (potete partecipare qui) ed alla nostra analisi della PS4 PRO. Il quarto obiettivo verrà sbloccato a chi dimostra di avere una conoscenza ben precisa delle opzioni di Everyeye.it relative al sistema di notifica ed alla personalizzazione dell'homepage.

Sapevate, infatti, che potete seguire i vostri giochi preferiti e ricevere in tempo reale un aggiornamento tutte le volte che viene pubblicato un contenuto ad essi correlato? Se vi interessa restare sempre informati sul prodotto, la funzione Segui è quella che fa per voi. Per conoscerla a fondo vi basta leggere la nostra guida: dopo averla letta, provate a seguire i vostri giochi preferiti, che potete trovare usando l'auto-completamento della ricerca.

Un altro aspetto importante è la personalizzazione dell'homepage. Everyeye.it è un network che si dedica all'intrattenimento ed alla tecnologia a 360 gradi, ma se non siete interessati a tutti gli argomenti, potete rimuovere dall'homepage quelli a voi meno congeniali. Farlo è semplicissimo: il processo viene spiegato nella nostra guida. Dopo averla letta, provate a togliere dall'homepage le notizie di qualche sezione e a riattivarle. Dimostrando la vostra conoscenza di queste feature, riceverete l'obiettivo Everyeye Master, necessario per partecipare all'estrazione di una PS4 PRO 500 Million Limited Edition e di 5 magliette ufficiali del nostro Network.

COME SI PARTECIPA AL CONCORSO?

Per partecipare al concorso dovrete sbloccare 7 Obiettivi speciali che renderemo disponibili sulle nostre pagine nel corso delle prossime settimane. Con con essi vogliamo invitarvi a scoprire le iniziative editoriali presenti sul nostro sito e farvi conoscere meglio la struttura del nostro portale. Per partecipare all'estrazione dei premi dovrete ottenere SETTE di questi obiettivi.

Niente paura se vi allontanate per qualche tempo, magari in vista delle vacanze di Natale: una volta attivi, questi obiettivi potranno essere sbloccati liberamente, anche tutti insieme l'ultimo giorno del concorso. L'iscrizione potrà essere fatta fino al 4 febbraio 2019 sulla pagina ufficiale del concorso: http://www.everyeye.it/concorsi/eyechievement/

Quando avrete sbloccato tutti e 7 gli obiettivi nella pagina del contest si aprirà il box per l'iscrizione al concorso.

COME TROVARLI?

Pensate a questo contest come ad una caccia al tesoro: ogni settimana vi daremo qualche indizio per sbloccare gli obiettivi speciali.I primi due obiettivi sono disponibili da subito. I successivi si sbloccheranno uno a settimana, per le successive 5 settimane. Gli indizi saranno pubblicati sotto forma di notizie (come questa) e saranno tutti raccolti nella pagina del concorso, qui: http://www.everyeye.it/concorsi/eyechievement/

Lo sblocco degli obiettivi è quasi immediato e sarà notificato con un banner grafico nella parte alta del sito. Se non lo vedete, non disperatevi, controllate prima nella vostra pagina profilo tutti gli obiettivi che avete sbloccato. Per raggiungere la vostra pagina profilo potete anche cliccare qui.

Vi ricordiamo ancora che il regolamento completo è presente a questo indirizzo: Regolamento Concorso Eyechievements



Il totale valore montepremi è di 514,99 Euro