Ecco il quinto obiettivo per vincere PS4 PRO Million Edition e 5 magliette

Prosegue il concorso che mette in palio una PlayStation 4 PRO 500 Million Limited Edition e cinque magliette ufficiali di Everyeye.it. Come ormai saprete per partecipare all'estrazione finale è necessario sbloccare sette obiettivi speciali, che vengono resi disponibili di settimana in settimana.

I primi quattro sono già attivi: tutti gli indizi per ottenerli sono elencati nella pagina del contest. Il quinto obiettivo si chiama invece Every Year, e per sbloccarlo dovrete dimostrare di averci seguito nel corso di questo intenso 2018. Abbiamo identificato quattro eventi che hanno scandito l'annata videoludica, e ciascuno di essi ha una pagina dedicata che raccoglie tutti i contenuti prodotti dalla redazione.

Se l'ultimo (in ordine cronologico) è una grande cerimonia di premiazione che viene paragonata agli Oscar del Videogioco, gli altri tre sono le fiere di settore più importanti dell'anno, che si tengono in America, Europa e Giappone. Siamo sicuri che sapete di cosa stiamo parlando, e per sbloccare l'obiettivo sarà necessario che visitiate gli HUB dedicati a queste quatto manifestazioni.

Come fare? Vi basta cliccare sul link Eventi nella parte alta del sito e cercare, fra tutte le pagine-evento che abbiamo creato nel 2018, quelle giuste. Ma non è finita qui. Vogliamo che diate un'occhiata anche ad un paio di video legati a queste fiere. Alla fine della grande kermesse losangelina, ad esempio, abbiamo realizzato un video per eleggere i Best of the Show: trovatelo e guardatelo, anche per ricordare quali erano i titoli che più ci avevano colpiti alla fine della trasferta. Il secondo video è invece più leggero e divertito. Parliamo del mitico video dei Blooper realizzato di ritorno dalla fiera di Colonia. Trovarlo è facile, vi basta digitare “blooper” nel nostro motore di ricerca interno. Una volta visitate le pagine dedicati ai quattro eventi e visionati i due video, riceverete l'obiettivo valido per partecipare all'estrazione finale.

COME SI PARTECIPA AL CONCORSO?

Per partecipare al concorso dovrete sbloccare 7 Obiettivi speciali che renderemo disponibili sulle nostre pagine nel corso delle prossime settimane. Con con essi vogliamo invitarvi a scoprire le iniziative editoriali presenti sul nostro sito e farvi conoscere meglio la struttura del nostro portale. Per partecipare all'estrazione dei premi dovrete ottenere SETTE di questi obiettivi.

Niente paura se vi allontanate per qualche tempo, magari in vista delle vacanze di Natale: una volta attivi, questi obiettivi potranno essere sbloccati liberamente, anche tutti insieme l'ultimo giorno del concorso. L'iscrizione potrà essere fatta fino al 4 febbraio 2019 sulla pagina ufficiale del concorso: http://www.everyeye.it/concorsi/eyechievement/

Quando avrete sbloccato tutti e 7 gli obiettivi nella pagina del contest si aprirà il box per l'iscrizione al concorso.

COME TROVARLI?

Pensate a questo contest come ad una caccia al tesoro: ogni settimana vi daremo qualche indizio per sbloccare gli obiettivi speciali.I primi due obiettivi sono disponibili da subito. I successivi si sbloccheranno uno a settimana, per le successive 5 settimane. Gli indizi saranno pubblicati sotto forma di notizie (come questa) e saranno tutti raccolti nella pagina del concorso, qui: http://www.everyeye.it/concorsi/eyechievement/

Lo sblocco degli obiettivi è quasi immediato e sarà notificato con un banner grafico nella parte alta del sito. Se non lo vedete, non disperatevi, controllate prima nella vostra pagina profilo tutti gli obiettivi che avete sbloccato. Per raggiungere la vostra pagina profilo potete anche cliccare qui.

Vi ricordiamo ancora che il regolamento completo è presente a questo indirizzo: Regolamento Concorso Eyechievements



Il totale valore montepremi è di 514,99 Euro