Ecco il sesto obiettivo per vincere PS4 PRO Million Edition e 5 magliette

Arriviamo nella zona calda della nostra "caccia all'Eyechievement", che vi darà la possibilità di partecipare all'estrazione di una PS4 PRO 500 Million Limited Edition e di cinque magliette ufficiali di Everyeye.it.

Vi anticipiamo che il sesto Eyechievement sarà un po' più impegnativo. Per ottenerlo dovrete dimostrare la vostra conoscenza del mondo videoludico e dell'universo PlayStation, e mettere a frutto tutto quello che avete imparato in queste settimane sugli strumenti di ricerca del portale (ricordate che la ricerca con l'auto-completamento potrebbe essere davvero molto utile).

Cominciamo parlando di qualcuno molto conosciuto dai giocatori di vecchia data. Ci stiamo riferendo ad un personaggio che per molto tempo è stato considerato la mascotte "ufficiale" della PlayStation, a discapito del povero Toro (conosciuto soprattutto in Giappone) e del ben meno noto Polygon Man (una strana creatura dal colore improbabile che sarebbe dovuto servire da testimonial virtuale del marchio).



Fatto sta che il personaggio a cui ci riferiamo – classe 1996 – riuscì ad entrare nel cuore di tanti adolescenti che si avvicinavano al videogioco proprio con PSOne, di fatto rappresentando anche una certa spensieratezza esuberante tipica dei teenager degli anni '90.

Da un po' di tempo questa pelosa creatura è tornata alla ribalta, grazie ad una delle tante operazioni-nostalgia portate avanti dai publisher. Non contento, si ripromette di sfrecciare nuovamente sulle nostre console anche la prossima estate. La prima cosa da fare per ottenere il sesto obiettivo è quella di leggere due articoli:

La recensione del titolo che ha segnato il ritorno di questo personaggio su PlayStation

L'anteprima con le aspettative sulla sua prossima, rombante comparsata a 4 ruote



Restiamo in tema di personaggi iconici. L'anno è sempre il 1996, ma stavolta siamo dalle parti del gioco d'avventura.

Il titolo fu sviluppato da uno studio che oggi non esiste più, ma il cui nome ha echeggiato per molti anni nella testa degli appassionati: Core Design. Molti di voi avranno già capito di quale videogioco stiamo parlando, altri lo faranno appena nomineremo alcune delle caratteristiche del personaggio principale: è uno dei protagonisti femminili più conosciuti e riconosciuti del mondo videoludico (e non solo); ha uno strano spirito di conservazione nei confronti dei maggiordomi (che la spinge ad infilarli nelle celle frigorifero); all'epoca del suo esordio si fece un gran discutere delle sue prosperose spigolosità.

Il personaggio a cui ci riferiamo frequenta ancora oggi il panorama videoludico, ma per fortuna la sua figura è stata attualizzata e resa meno stereotipata. Proprio di recente, in occasione della sua ultima avventura, ne abbiamo ripercorso la storia, dalle origini alla declinazione moderna, in un articolo che dovrete leggere per ottenere l'obiettivo valido per il concorso.

Un consiglio per trovarlo? Usate il motore di ricerca e recuperate la scheda sull'avventura più recente del franchise (la terza puntata), pensato per raccontare quanto cupa e minacciosa possa essere l'Ombra di un personaggio tanto conosciuto. La nostra scheda raccoglie tutti i contenuti che abbiamo pubblicato su un singolo prodotto, tra news, video e ovviamente articoli. Se andate in quest'ultima sezione non sarà difficile trovare lo speciale che state cercando.



Ultima richiesta, anche questa legata ad un importante personaggio del mondo videoludico. Stavolta non si tratta del protagonista di un videogame, ma di un game designer in carne ed ossa. Ha militato per anni nelle fila di SEGA, dove ha lavorato ad alcuni dei prodotti più iconici della casa giapponese.

Dopo una capatina nel settore dei racing game (si dice che il suo lavoro abbia definito gli standard qualitativi a cui si sarebbero ispirati i giochi di Rally degli anni immediatamente successivi), l'eclettico producer di cui stiamo parlando ha dimostrato interesse e talento nell'ambito dei giochi musicali.

Un titolo in particolare è rimasto scolpito nella memoria dei videogiocatori, soprattutto per la sua carica potentemente sinestetica, ovvero la capacità di mescolare azione, suoni, luci e colori. Di recente questo videogame (che all'epoca dell'uscita, ovvero il 2001, fu accompagnato dal Trance Vibrator, uno speciale “tappetino vibrante” pensato per amplificare gli stimoli sensoriali trasmessi al giocatore), è tornato sulle scene in un'edizione per la Realtà Virtuale.

Grazie alla VR anche l'ultimo lavoro di questo game designer, reinterpretazione musicale di un puzzle game che più classico non si può, riesce a distinguersi e conquistare i giocatori. Per ottenere l'obiettivo dovrete leggere la review di questo recentissimo videogame, che lo scorso novembre ha vinto il titolo di Game of the Month qui su Everyeye.

Dopo aver letto i quattro articoli indicati dai nostri indizi, sbloccherete l'obiettivo Eye Quiz, valido per partecipare al concorso che mette in palio una PlayStation 4 PRO 500 Million Limited Edition e cinque magliette ufficiali di Everyeye.it.

COME SI PARTECIPA AL CONCORSO?

Le modalità per partecipare al concorso sono chiare: è necessario sbloccare sette obiettivi speciali, resi disponibili di settimana in settimana. Gli indizi per ottenere i primi cinque sono già disponibili (li trovate tutti nella pagina ufficiale del contest).



Per partecipare al concorso dovrete sbloccare 7 Obiettivi speciali che renderemo disponibili sulle nostre pagine nel corso delle prossime settimane. Con con essi vogliamo invitarvi a scoprire le iniziative editoriali presenti sul nostro sito e farvi conoscere meglio la struttura del nostro portale. Per partecipare all'estrazione dei premi dovrete ottenere SETTE di questi obiettivi.

Niente paura se vi allontanate per qualche tempo, magari in vista delle vacanze di Natale: una volta attivi, questi obiettivi potranno essere sbloccati liberamente, anche tutti insieme l'ultimo giorno del concorso. L'iscrizione potrà essere fatta fino al 4 febbraio 2019 sulla pagina ufficiale del concorso: http://www.everyeye.it/concorsi/eyechievement/

Quando avrete sbloccato tutti e 7 gli obiettivi nella pagina del contest si aprirà il box per l'iscrizione al concorso.

COME TROVARLI?

Pensate a questo contest come ad una caccia al tesoro: ogni settimana vi daremo qualche indizio per sbloccare gli obiettivi speciali.I primi due obiettivi sono disponibili da subito. I successivi si sbloccheranno uno a settimana, per le successive 5 settimane. Gli indizi saranno pubblicati sotto forma di notizie (come questa) e saranno tutti raccolti nella pagina del concorso, qui: http://www.everyeye.it/concorsi/eyechievement/

Lo sblocco degli obiettivi è quasi immediato e sarà notificato con un banner grafico nella parte alta del sito. Se non lo vedete, non disperatevi, controllate prima nella vostra pagina profilo tutti gli obiettivi che avete sbloccato. Per raggiungere la vostra pagina profilo potete anche cliccare qui.

Vi ricordiamo ancora che il regolamento completo è presente a questo indirizzo: Regolamento Concorso Eyechievements



Il totale valore montepremi è di 514,99 Euro