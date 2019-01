Ecco il settimo e ultimo obiettivo per vincere PS4 PRO Million Edition e 5 magliette

Siamo arrivati alla fine della nostra "caccia al tesoro", il percorso che vi permetterà, sbloccando i sette Eyechievement speciali resi disponibili in queste settimane, di partecipare all'estrazione di una PlayStation 4 PRO 500 Million Limited Edition e cinque magliette ufficiali di Everyeye.it.

Il settimo e ultimo obiettivo è un po' più facile del precedente: per prima cosa, quindi, vi invitiamo a leggere l'articolo che incorona i vincitori degli Everyeye Awards, i premi che redazione e utenti attribuiscono ai prodotti più meritevoli dell'anno.



Successivamente, per prepararvi all'arrivo del 2019, date un'occhiata allo speciale sui giochi più attesi dalla redazione per l'anno appena iniziato.

Inoltre, visto che si comincia già a parlare di hardware di nuova generazione, potreste ripassare la lista delle caratteristiche imprescindibili delle console che sostituiranno quelle attuali: lo staff di Everyeye.it ha elencato quelle che ritiene fondamentali in un articolo dove si parla esclusivamente di Playstation 5.



Infine, qualche settimana fà, abbiamo realizzato un video che riassume i (pochi) ma interessanti rumor su Xbox Scarlet e Playstation 5, dategli un'occhiata e non ve ne pentirete.



Letti i quattro contenuti che vi abbiamo segnalato, sbloccherete l'obiettivo “Passato e Futuro”. Nel caso in cui abbiate accumulati tutti e sette gli Eyechievement speciali, potrete finalmente iscrivervi al concorso e partecipare all'estrazione, lasciando tutti i dati anagrafici sull'apposita pagina. Se vi manca qualche obiettivo, spulciate l'elenco degli indizi e seguite con attenzione i suggerimenti dello staff.



Ricordate che nessuno degli obiettivi prevede il dover lasciare commenti nei contenuti, è necessario e sufficiente leggerli.

Buona fortuna!

COME SI PARTECIPA AL CONCORSO?

Ricordatevi che se non avete ancora ottenuto tutti gli obiettivi potete comunque sbloccarli entro il 4 febbraio, ultima giornata valida per iscriversi al concorso. Tutti gli indizi relativi ai precedenti Eyechievement si trovano nella pagina ufficiale del contest.



Le modalità per partecipare al concorso sono chiare: è necessario sbloccare sette obiettivi speciali, resi disponibili di settimana in settimana. Gli indizi per ottenere i primi cinque sono già disponibili (li trovate tutti nella pagina ufficiale del contest).



Per partecipare al concorso dovrete sbloccare 7 Obiettivi speciali che renderemo disponibili sulle nostre pagine nel corso delle prossime settimane. Con con essi vogliamo invitarvi a scoprire le iniziative editoriali presenti sul nostro sito e farvi conoscere meglio la struttura del nostro portale. Per partecipare all'estrazione dei premi dovrete ottenere SETTE di questi obiettivi.

Niente paura se vi allontanate per qualche tempo, magari in vista delle vacanze di Natale: una volta attivi, questi obiettivi potranno essere sbloccati liberamente, anche tutti insieme l'ultimo giorno del concorso. L'iscrizione potrà essere fatta fino al 4 febbraio 2019 sulla pagina ufficiale del concorso: http://www.everyeye.it/concorsi/eyechievement/

Quando avrete sbloccato tutti e 7 gli obiettivi nella pagina del contest si aprirà il box per l'iscrizione al concorso.

COME TROVARLI?

Pensate a questo contest come ad una caccia al tesoro: ogni settimana vi daremo qualche indizio per sbloccare gli obiettivi speciali.I primi due obiettivi sono disponibili da subito. I successivi si sbloccheranno uno a settimana, per le successive 5 settimane. Gli indizi saranno pubblicati sotto forma di notizie (come questa) e saranno tutti raccolti nella pagina del concorso, qui: http://www.everyeye.it/concorsi/eyechievement/

Lo sblocco degli obiettivi è quasi immediato e sarà notificato con un banner grafico nella parte alta del sito. Se non lo vedete, non disperatevi, controllate prima nella vostra pagina profilo tutti gli obiettivi che avete sbloccato. Per raggiungere la vostra pagina profilo potete anche cliccare qui.

Vi ricordiamo ancora che il regolamento completo è presente a questo indirizzo: Regolamento Concorso Eyechievements



Il totale valore montepremi è di 514,99 Euro