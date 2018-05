Ecco Steam Link, la nuova app di Valve per lo streaming dei giochi PC su mobile

Valve ha quest'oggi rivelato la sua nuova app, chiamata Steam Link, che vi permetterà di giocare in streaming con i titoli PC presenti nella vostra libreria direttamente sui dispositivi mobile Android e iOS.

Per provare la nuova app di Valve non dovrete attendere molto: Steam Link debutterà infatti nel corso della settimana del 21 maggio su Android (smartphone, tablet e TV) e iOS (iPhone, iPad e Apple TV). Per giocare sarà necessario collegare a internet il proprio dispositivo tramite una rete wi-fi da 5Ghz o cavo ethernet sfruttando il PC come host. L'app supporterà i controller Steam e MFI.

Ma non è finita qui: nel corso dell'estate, Valve ha intenzione di lanciare una seconda app per Android e iOS, chiamata Steam Video, che vi permetterà di guardare sui vostri dispositivi mobile i film e gli show disponibili sulla piattaforma digitale.