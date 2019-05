Echo Fox affaire: Amit Raizada ammette le offese razziste a Jace Hall

Nuove rivelazioni arrivano da Richard Lewis, reporter di Dexerto che settimana scorsa aveva anticipato la volontà di Rick Fox, ex cestista NBA, di lasciare l’organizzazione degli Echo Fox da lui stesso fondata e di cui porta il nome.

Motivazione: gli insulti razzisti e le minacce alla propria famiglia lanciate a Rick Fox e a Jace Hall, CEO dell’organizzazione, da un azionista di una compagnia che investe negli Echo Fox. L’alterco, avvenuto durante un acceso scambio di mail, non ha suscitato le dovute reazioni del consiglio di amministrazione che ha preferito sperare che la diatriba non avesse conseguenze. Ancora più che le offese e le minacce, è stata la volontà di ignorarle a spingere Rick Fox ad annunciare la propria uscita.

A una settimana di distanza, secondo quanto riportato su Dexerto, sembra che il colpevole delle offese sia Amit Raizada, uno dei principali azionisti della Vision Venture Partners. Oggetto del contendere sarebbe stata la gestione dei Twin Galaxies, piattaforma per l’organizzazione di tornei dedicati ai picchiaduro di proprietà della Vision Venture. Nella dichiarazione rilasciata a Richard Lewis, Raizada ammette di aver usato un epiteto razzista contro Jace Hall ma non contro Rick Fox.

“Durante un’accesa discussione via mail relativa a un argomento per noi scottante ammetto di aver perso la mia pazienza e di aver usato un’espressione razzista contro Jace Hall. Mi scuso per questo con Jace e con tutti: il mio linguaggio è stato sbagliato e non ci sono scusanti che tengano. Ho già comunicato all’azienda che non mi occuperò più delle decisioni quotidiane che riguardano ogni aspetto in cui ha voce in capitolo Jace Hall.”

Sulla vicenda è intervenuta anche Riot Games che, tramite il commissario dell’LCS Chris Greeley, che supervisiona tutte le attività delle squadre inserite nel franchise, ha posto gli Echo Fox sotto investigazione per una potenziale infrazione delle regole della lega.