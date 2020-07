Echo Generation: Cococucumber annuncia l'avventura a turni per PC, Xbox One e Series X

Approfittando del pre-show organizzato da Geoff Keighley per anticipare le sorprese dell'evento Xbox Series X, gli autori di Cococucumber hanno svelato il progetto di Echo Generation per PC e console Xbox, sia di questa che della prossima generazione.

Ambientato in una ridente cittadina della periferia americana, Echo Generation è un'avventura a turni con grafica in voxel art che vede per protagonisti dei ragazzi chiamati a investigare su di una serie di eventi soprannaturali avvenuti nel loro paesino.

A caratterizzare il titolo troviamo delle atmosfere "alla Stranger Things", un canovaccio narrativo intriso di enigmi da risolvere e un sistema di combattimento basato sull'utilizzo di "carte battaglia" da scoprire nel corso della storia e potenziare con i punti esperienza ottenuti nelle sfide con i mostri e le creature soprannaturali che infestano la loro amata città.

Progredendo nei livelli d'esperienza, la banda di coraggiosi ragazzini che interpreteremo potrà avventurarsi in nuove aree della mappa e sbloccare ulteriori abilità interconnesse alle carte ottenute fino a quel momento. La commercializzazione di Echo Generation è prevista per il 2021 su PC e in escusiva console su Xbox One e Xbox Series X.