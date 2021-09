Echo Generation: il GDR 'alla Stranger Things' ha una data su PC, Xbox e Game Pass

Il team di sviluppo di Cococucumber annuncia la data di lancio di Echo Generation sfornando un video che descrive i contenuti di questa singolare avventura ruolistica in voxel art che strizza l'occhio a Stranger Things.

La nuova esperienza della software house canadese ci riporterà indietro nel tempo fino al 1993, dandoci così modo di assistere ai bizzarri eventi accaduti a un gruppo di adolescenti di una ridente cittadina della periferia americana.

Ciascuno di questi ragazzi dovrà investigare su di una serie di eventi soprannaturali avvenuti nel loro paesino: se dal punto di vista narrativo il titolo trae profonda ispirazione da Stranger Things e dai film di Steven Spielberg, l'approccio scelto da Cococucumber per tratteggiare il gameplay si appoggia alle meccaniche classiche dei JRPG con combattimenti a turni e abilità da potenziare con l'ausilio di "carte battaglia" da acquisire progredendo nella storia.

Col passare delle ore di gioco, la banda di adolescenti da interpretare potrà servirsi dei poteri e degli oggetti acquisiti per avventurarsi in nuove aree della mappa per fronteggiare le creature che infestano la loro amata città.

Il nuovo trailer di Echo Generation fissa l'uscita dell'avventura in voxel art di Cococucumber al 21 ottobre: il titolo sarà disponibile su PC e in esclusiva console su Xbox One e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo dei giochi fruibili "gratuitamente" dagli abbonati su PC o Xbox a Xbox Game Pass.