Echo VR su Oculus Quest: parte l'Open Beta dello sport sci-fi di Ready at Dawn

Dopo aver lanciato Lone Echo su Oculus Rift, gli sviluppatori di Ready at Dawn lanciano ufficialmente la nuova stagione degli Echo Games dando inizio all'Open Beta di Echo VR su Oculus Quest.

Legata a doppio filo all'esperienza offerta dall'avventura a gravità zero che ha visto la luce su Oculus Rift a fine 2017, Echo VR è titolo competitivo in Realtà Virtuale che ricrea uno sport futuristico con protagoniste due squadre di androidi spaziali.

I cyborg che partecipano a questa serie di sfide a gravità zero devono lanciare un disco fluttuante nell'anello difeso dal team avversario per ottenere il maggior numero di punti, proprio come nel calcio o, per rimanere in tema di "sport di fantasia", del Quidditch di Harry Potter o delle frenetiche battaglie di Rocket League.

La community di Echo Games sarà inoltre felice di sapere che, con la partenza della fase di Open Beta di Echo VR, arriva anche l'annuncio del cross-play: chi giocherà su Oculus Quest, quindi, potrà fare squadra con gli utenti su Oculus Rift. A tal proposito, Ready at Dawn invita tutti coloro che parteciperanno all'Open beta di Echo VR di servirsi del canale #quest_feedback della community Echo Games Discord o dell'apposito form presente sul sito ufficiale per fornire il proprio parere sul titolo in Realtà Virtuale degli autori di The Order 1886.