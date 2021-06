Echoes of Mana, reveal trailer da Square Enix: l'Action JRPG arriva gratis nel 2022

In occasione del trentesimo anniversario della serie Mana, i vertici di Square Enix hanno voluto organizzare uno speciale appuntamento streaming dedicato al futuro dell'IP.

Nel corso della diretta, il colosso videoludico del Sol Levante non ha però solamente celebrato il passato della saga, ma anche offerto uno sguardo al futuro. In particolare, la manifestazione digitale ha portato con sé l'annuncio di un nuovo capitolo completamente inedito. Con il titolo di Echoes of Mana, quest'ultimo si struttura in un Action RPG di stampo orientale, la cui pubblicazione è stata per ora confermata esclusivamente per dispositivi mobile.

Le piattaforme Android e iOS potranno accogliere Echoes of Mana nel corso del 2022, con un debutto simultaneo che coinvolgerà l'intera community internazionale. A confermare la vocazione globale della produzione, troviamo la scelta della lingua inglese per il reveal trailer dell'Action RPG, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Al momento, non sono disponibili molti dettagli sul titolo, ma è già stato confermato che Echoes of Mana sarà distribuito come free to play.



In attesa di maggiori informazioni, ricordiamo che di recente ha fatto ritorno sul mercato uno degli episodi PlayStation 1 della serie: ve ne ha parlato il nostro Francesco Muccino nella sua recensione di Legend of Mana.