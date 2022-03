Echoes of Mana: aperte le pre-registrazioni per il nuovo episodio gratis su mobile

Si torna a parlare di Echoes of Mana: Square Enix apre infatti le pre-registrazioni per il suo Action/RPG per sistemi mobile dedicato alla celebre serie Mana, in arrivo gratuitamente nel corso del 2022. Il titolo, ricordiamo, narrerà una storia originale intrecciando sia personaggi nuovi che protagonisti storici del brand.

Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer che ci illustra i protagonisti ripresi dai passati episodi, oltre a mostrarci stralci di gameplay. La campagna di pre-registrazione di Echoes of Mana, fa sapere Square Enix, è attiva a partire da oggi: i giocatori che si iscriveranno riceveranno al lancio premi in-game basati sul numero di pre-registrazioni complessive. Tra le ricompense troviamo Spirit Crystals a sufficienza per un'evocazione da 10, l'alleato Primm 3 stelle con Boomerang proveniente da Secret of Mana e una Memory Gem con disegni originali di HACCAM.

Non è stata ancora decisa un'esatta data d'uscita per il gioco, ma è confermato il debutto entro quest'anno sia su dispositivi iOS che su Android. Il reveal trailer di Echoes of Mana è stato mostrato nell'estate del 2021, in occasione del trentennale della serie nota in Giappone con il nome di Seiken Densetsu. Oltre a un focus sulla narrativa, l'opera offrirà combattimenti in grande quantità e non mancherà inoltre spazio a qualche rompicapo ambientale dove interagire con lo scenario circostante.