Echoes of Mana chiude i battenti: Square Enix abbandona l'action JRPG gratis

Ad Apex Legends, Deathverse e agli altri giochi cancellati nel 2023 si unirà presto Echoes of Mana. Square Enix ha infatti deciso di chiudere i server dell'action JRPG gratuito per iOS e Android ambientato nell'universo dell'iconica serie Mana.

Il publisher giapponese, di concerto con gli sviluppatori di WFS, si rivolgono ai fan della serie e ai giocatori di Echoes of Mana per informarli della decisione di interrompere ogni servizio per l'app a partire dalla mattina del 15 maggio 2023.

Gli autori di Echoes of Mana spiegano che "dal lancio del gioco avvenuto il 27 aprile del 2022, il nostro team si è impegnato a offrirvi un'esperienza incredibile e divertente. Tuttavia, siamo giunti alla conclusione che sarebbe stato difficile continuare a mantenere attiva questa esperienza su sistemi mobile e perciò abbiamo deciso di terminare il servizio".

A partire da oggi, lunedì 13 febbraio, dal negozio interno di Echoes of Mana sarà impossibile acquistare Cristalli Spirituali. Gli utenti che possiedono dei Cristalli residuali potranno utilizzarli fino alla dismissione dell'app, prevista appunto per il 15 maggio su sistemi iOS e Android. Tutti gli eventi ingame programmati da WFS, con le relative attività e sfide da completare, rimarranno disponibili e continueranno ad essere aggiornati fino alla chiusura del gioco.