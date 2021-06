Echoes of the End annunciato: il nuovo action fantasy userà l'Unreal Engine 5

Koch Media ha annunciato ufficialmente Echoes of the End, un nuovo Action/Adventure sviluppato da Myrkur Games, uno studio islandese con base nella capitale Reykjavìk. L’opera sarà basata sull’Unreal Engine 5 di casa Epic per garantire così il massimo realismo possibile.

L’avventura racconterà le vicende di Ryn ed Abram, che si muoveranno attraverso un mondo fantasy ricco di sfumature che mescolerà al suo interno combattimenti, esplorazione e rompicapi da risolvere. La componente narrativa avrà inoltre un ruolo centrale all’interno della produzione, con i due protagonisti che godranno di abilità specifiche e dovranno quindi cooperare per battersi contro le ostilità che incontreranno durante il loro cammino. Per quanto riguarda i dettagli relativi al gameplay, gli sviluppatori promettono che il sistema di combattimento offrirà una buona dose di spettacolarità oltre a meccaniche di gioco originali, uniche nel suo genere di appartenenza.

Al momento Koch Media e Myrkur Games non hanno ancora rivelato quando Echoes of the End farà il suo debutto su PC e console di nuova generazione, così come se ci saranno anche ulteriori modalità di gioco oltre alla modalità storia in single player. Su questi aspetti verrà fatta maggior chiarezza nel corso dei prossimi mesi. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo Action/Adventure vi rimandiamo alla nostra anteprima di Echoes of the End.