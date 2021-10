Echoes of the End, un intrigante Action Adventure: mondi fantasy e UE5 in video!

Sono ormai sempre più numerose le software house che decidono di cimentarsi con le possibilità offerte dall'Unreal Engine 5, motore grafico destinato ad animare anche Hellblade 2: Senua's Saga.

Tra queste ultime troviamo Myrkur Games, team di sviluppo con sede in Islanda, la cui prossima creazione vedrà la luce sotto l'etichetta di Koch Media. Dall'estremo nord Europa, il team di sviluppo mira a dare vita ad un ambizioso Action Adventure a tinte fantasy, sul quale sono di recente emerse interessanti novità.

Il primo annuncio di Echoes of the End risale al giugno di quest'anno, con Koch Media che ha presentato il titolo in occasione dell'E3 2021. Sullo sfondo di lotte politiche, regni in guerra, misteri sovrannaturali e pericolosi poteri, l'avventura vedrà al centro della scena il rapporto tra Ryn e Abram, protagonisti assoluti di Echoes of the End. La prima, in particolare, sembra destinata a proporre una parabola evolutiva particolarmente incisiva. Cresciuta dal regno di Syrouvian con l'obiettivo di trasformare la ragazza in una vera e propria arma umana, Ryn sembra infatti in procinto di rimettere in discussione l'educazione ricevuta.

Per scoprire tutti i dettagli su trama, gameplay e ambientazioni di Echoes of the End, la Redazione ha confezionato una ricca video anteprima dedicata all'Action Adventure. Disponibile in apertura a questa news, il filmato è anche sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!