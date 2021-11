ECTO-1 Ghostbusters in offerta su Amazon con il Black Friday

Il più grande e dettagliato modello LEGO ECTO-1 mai creato è in offerta su Amazon a 159,99 euro, con ben 20% di sconto dal prezzo di listino di 199,99 euro, nel sito ufficiale LEGO è infatti in vendita al prezzo di listino.

Clicca qui per acquistare ECTO-1 Ghostbusters su Amazon con lo sconto Black Friday

Il set LEGO riproduce nei minimi dettagli l'iconica auto del nuovo film Ghostbusters Legacy: lo sterzo è funzionante, il portapacchi sul tetto è dotato di un'antenna di tracciamento per monitorare l'energia psicocinetica, catturate i fantasmi mentre il veicolo è in movimento grazie alla postazione con mitragliatore rotante, rinchiudete gli spiriti fastidiosi con la trappola per fantasmi mobile, rilasciate la trappola per fantasmi dal retro con la leva sul tetto.

Se siete amanti dei dettagli questo è sicuramente il set che fa al caso vostro, con elementi quali il parabrezza curvo, il volante modulare e i mattoncini con decorazioni a tema Ghostbusters, questo set incredibilmente dettagliato sarà perfetto da esporre sia in casa che in ufficio.

L’ECTO-1 con ben 2352 pezzi, misura 22,5 cm di altezza, 47 cm di lunghezza e 16,5 cm di larghezza, è ricco di dettagli originali che lo rendono perfetto per l’esposizione, all'interno della confezione sarà presente ovviamente il manuale per la costruzione passo a passo del modello ed un libretto aggiuntivo, che riporta dettagli relativi al design e la storia di ECTO-1.