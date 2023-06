Ecumene Aztec: è tempo di prendere parte alla guerra di Ecumene Games nel 2025

Tra le ulteriori novità che continuano ad emergere sul caso Dolphin, Nintendo e Valve sull'emulazione dei videogiochi, recentemente aggiornatosi con nuovi dettagli come il fatto che Valve abbia aiutato Nintendo a rimuovere Dolphin da Steam, l'attenzione dei videogiocatori è anche e soprattutto rivolta in direzione delle nuove produzioni in arrivo.

Tra le grandi occasioni per recuperare giochi a prezzo scontato su Steam, infatti, si parla anche delle pagine dedicate ai prodotti che verranno nel corso dell'anno o del prossimo futuro: uno tra questi è sicuramente Ecumene Aztec, titolo che verrà sviluppato e pubblicato dal team indipendente di Ecumene Games. I ragazzi di questa software house minore faranno il proprio debutto nel mondo videoludico a partire dal 2025 con un gioco che, almeno sulla carta, sembrerebbe possedere un certo potenziale:

"La Grande Tenochtitlan è in fiamme. Ora che è scoppiata una guerra, devo scegliere se unirmi ai nostri compatrioti per respingere l'invasore o se unirmi ai nuovi arrivati che vogliono liberarci dai sacerdoti che sacrificano i nostri stessi fratelli e figli. Come molti di noi, non condivido ciò che la casta dei sacerdoti barbari ci sta facendo da anni. I nuovi arrivati dal Nuovo Mondo hanno deciso di porre fine ai sacrifici di sangue alleandosi con le tribù vicine. È la giungla che mi permetterà di prepararmi. Conoco queste zone. È la mia casa. Il luogo in cui sono cresciuto".

Da queste premesse apprendiamo molto sulla produzione di Ecumene Games: con una narrazione incentrata tra il colonialismo e il dilemma etico del relativismo antropologico che nel corso della storia ha portato alle spedizioni nel nord America dei Conquistadores e non solo, il team di sviluppo tenta di offrire un prodotto che sappia essere accattivante anche sul fronte ludico. Il gameplay sarà infatti incentrato sul combattimento in terza persona dalle tinte fortemente action.