Ecumene Aztec: quali sono i requisiti minimi e consigliati di sistema?

Negli ultimi giorni, direttamente dal portale ideato da Valve, siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di un gioco che segnerà l'esordio di un nuovo team indipendente, Ecumene Games, nell'industria videoludica: stiamo parlando diEcumene Aztec che ci chiama per prendere parte alla guerra nel 2025, un'avventura incentrata sul colonialismo.

Il day one di Ecumene Aztec è lontano ma, già da adesso, sappiamo quelli che saranno i requisiti di sistema richiesti dal gioco per dare il via a questo viaggio nei prossimi anni. In fondo alla pagina Steam dedicata al titolo, infatti, Ecumene Games ha riportato i requisiti minimi e consigliati della versione PC. Ma quali sono? Qui di seguito vi elenchiamo le componentistiche che saranno necessarie per il lavoro che verrà pubblicato da Ecumene Games nel 2025.

Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo: Windows 7;

Processore: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350;

Memoria: 8 GB di RAM;

Scheda video: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350;

Memoria: 20 GB di spazio.

Requisiti consigliati di sistema

Sistema operativo: Windows 10;

Processore: Intel Core i7-10400f/ AMD Ryzen 7 2700;

Memoria: 16 GB di RAM;

Scheda video: Nvidia GTX 1660 / AMD RX 590;

Memoria: 20 GB di spazio.

Non ci resta quindi che attendere il 2025 per conoscere nel dettaglio cosa avrà da offrire il team di sviluppo all'utenza del mondo videoludico. L'esordio sembra essere promettente, complice un comparto narrativo incentrato su tematiche importanti come quelle del colonialismo e del relativismo culturale che ha dato il via a fenomeni storici come quello dell'epoca dei Conquistadores. Valve mette quindi a segno un colpo di non poco conto con l'approdo di Ecumene Aztec sul proprio portale, senza dimenticare le grandi occasioni per recuperare giochi a prezzo stracciato su Steam, come ben risaputo dai membri del client dell'azienda.