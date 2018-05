Ed Boon potrebbe aver svelato l'esistenza di Mortal Kombat 11

Il team di sviluppo NetherRealm Studios è famoso per due franchise di picchiaduro, Mortal Kombat e Injustice. Le due serie si sono avvicendate negli ultimi anni e l'ultimo titolo ad essere arrivato sul mercato è stato Injustice 2.

È lecito supporre, quindi, che il prossimo progetto in programma sia Mortal Kombat 11, che tuttavia non è mai stato annunciato in via ufficiale. Ed Boon, che la serie l'ha creata, ha però pubblicato un tweet piuttosto intrigante nella giornata di ieri, che ha subito mandato in estasi i fan del violentissimo picchiaduro.

Tutto è cominciato quando uno di loro ha scritto: "Sarebbe bello se Injustice 2 ricevesse il Fighter Pack 4 entro la fine del 2018". Boon ha subito replicato con le seguenti parole: "Sai cos'ALTRO sarebbe bello...?". Apparentemente, non c'è nulla di strano. Se però osservate con attenzione il tweet originale in inglese (allegato in fondo a questa news) noterete che il game designer ha sostituito volontariamente la lettera c con la k nella parola kool. La lettera K è uno dei simboli della saga: non a caso la parola Kombat del titolo comincia proprio con essa. I fan, inoltre, la utilizzano spessissimo nelle loro conversazioni in rete.

Chiaramente, il fatto che abbia utilizzato la lettera k non implica automaticamente l'esistenza di Mortal Kombat 11. D'altro canto, non è neppure escluso che il team abbia qualcosa in serbo per noi, considerato che tra un mese esatto si svolgerà l'E3 2018 e un annuncio in grande stile non sfigurerebbe per nulla. Alcuni rumor sul titolo, inoltre, hanno già cominciato a circolare un paio di mesi fa. Staremo a vedere! Voi cosa ne pensate?