Eddie Vedder, Super Mario, Persona e TLOU: tutta la musica dei The Game Awards

Tra l'annuncio di tutti i vincitori dei Game Awards 2020 e la presentazione di un vasto numero di nuovi trailer e World Premiere, la nottata della nuova edizione dello show organizzato e condotto da Geoff Keighley non ha rinunciato a offrire anche il consueto intrattenimento musicale.

Dopo aver ospitato sul palco i Green Day e i CHVRCHES nel corso dei The Game Awards 2019, quest'anno lo spettacolo videoludico non ha voluto essere da meno e ha proposto tre piacevoli intermezzi musicali. Ad aprire le danze è stata la colonna sonora di Persona 5, acclamato JRPG di casa Atlus ritornato sul mercato nel corso dell'anno in edizione rivista e ampliata, con una performance che ha visto la cantante Lyn e la Persona Music Band unire le energie.

Spazio anche al 35° anniversario di Super Mario, con il compleanno dell'icona Nintendo celebrato da nientemeno che la London Philharmonic Orchestra, che ha onorato l'idraulico italiano con un ritmato medley. Spazio infine al toccante timbro di Eddie Vedder, con la voce dei Pearl Jam che ha intonato Future Days, tratto da The Last of Us Parte 2, che oltre al titolo di Game of the Year 2020 si è aggiudicato molti altri premi, tra cui quello di Miglior Action Adventure del'anno.