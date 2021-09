Eden Unearthed: il gioco della serie Netflix compare a sorpresa su Oculus

Senza alcun clamore, Netflix si è messa a sviluppare Eden Unearthed, un videogioco in Realtà Virtuale gratuito per Oculus Quest e basato sulla serie anime originale lanciata lo scorso maggio.

Scovato dai colleghi di UploadVR, Eden Unearthed viene al momento elencato all'interno dell'App Lab, ciò significa che non ha ancora completato l'intero processo di review di Oculus. Per la precisione, sono ben due le versione disponibili, la v0.7 di aprile e la v0.8 lanciata ad agosto, di conseguenza appare chiaro che lo sviluppo del gioco non è ancora terminato.

La scheda del prodotto indica Netflix sia in veste di produttore sia in quella di sviluppatore. Il progetto, in ogni caso, non fa parte della più ampia iniziativa che prevede l'espansione del gigante dello streaming nel mondo dei videogiochi, che ha già visto alcuni titoli mobile venire integrati nell'abbonamento in alcune regioni del mondo. A confermarlo è un portavoce di Netflix, il quale ha descritto Eden Unearthed come un parto del marketing team atto a promuovere la serie anime Eden.