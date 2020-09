Edens Zero arriva su console e mobile: Konami annuncia due giochi sul manga di Mashima

Con l'approssimarsi del Tokyo Game Show 2020, i vertici di Konami avevano anticipato l'intenzione di presentare un videogioco dedicato a Edens Zero, nuovo manga dell'autore di Fairy Tail.

In verità, durante un panel dedicato, la software house nipponica ha confermato che le produzioni dedicate all'opera di Hiro Mashima saranno in verità due:

Da un lato, si appresta a prendere forma una produzione per console . In questo caso, l'universo di Edens Zero sarà declinato in un action RPG in terza persona . In occasione dell'annuncio, Konami non ha offerto dettagli correlati a quelle che saranno le piattaforme di destinazione del gioco, né sulla finestra di pubblicazione;

. In questo caso, l'universo di Edens Zero sarà declinato in un . In occasione dell'annuncio, Konami non ha offerto dettagli correlati a quelle che saranno le piattaforme di destinazione del gioco, né sulla finestra di pubblicazione; Un secondo titolo dedicato a Edens Zero approderà invece su dispositivi mobile. Anche in questo caso, non sono state fornite informazioni aggiuntive;

Entrambi i giochi Konami, inoltre, non dispongono al momento di un titolo preciso, con la software house che si è limitata a presentare il pacchetto sotto la generica dicitura di "Edens Zero Game Project". Quest'ultimo è stato introdotto con un apposito teaser trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



In chiusura, ricordiamo che il successo riscosso dal nuovo manga scritto e disegnato da Hiro Mashima, ha condotto di recente all'annuncio che Edens Zero diventerà un anime.