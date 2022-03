Edens Zero, disponibile lo spin-off gratis: il gioco è realizzato da Hiro Mashima!

Nel 2020, Konami aveva annunciato due nuovi giochi dedicati ad Edens Zero, manga firmato da Hiro Mashima, già autore del celebre Fairy Tail, giunto a conclusione ormai da qualche anno.

Ora, tuttavia, anche lo stesso mangaka ha deciso di trasporre l'immaginario della serie a fumetti all'interno di un videogioco. Sfruttando gli strumenti offerti dal RPG Maker, Hiro Mashima ha infatti firmato un'avventura ambientata nell'immaginario di Edens Zero. Disponibile in maniera completamente gratuita, il gioco rappresenta uno spin-off che pone i giocatori nei panni di Rebecca. Il personaggio, accompagnato dai fedeli Happy e Pino, è qui chiamato a fuggire da una dimora stracolma di trappole e pericoli.



Il free to play è al momento disponibile esclusivamente in lingua giapponese, con un titolo che può essere tradotto come "Rebecca e la Dimora delle Macchine". Complessivamente, il mangaka descrive il gioco come un'avventura incentrata sulla fuga, nel corso della quale sarà possibile risolvere molteplici misteri. Per poter testare la creazione di Mashima, è sufficiente scaricare il titolo dal sito ufficiale della serie Edens Zero. Di seguito, trovate il relativo link:

Lo spin-off videoludico è ovviamente giocabile soltanto su PC, ma il gameplay supporta sia l'utilizzo di mouse e tastiera sia l'utilizzo di un controller.