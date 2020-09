Edens Zero, il manga di Hiro Smashima diventa un videogioco: l'annuncio di Konami

Diventato celebre grazie al grande successo riscosso negli anni dalla serializzazione di Fairy Tail, il mangaka Hiro Mashima è attualmente impegnato su di una nuova opera.

Stiamo evidentemente parlando di Edens Zero, opera che nel corso dell'estate 2020 ha visto la pubblicazione del proprio centesimo capitolo. Forte della fama e del riconoscibile stile grafico dell'autore, anche questo manga sta attualmente vivendo una stagione positiva. Non a caso, è stata confermata la realizzazione di un anime ispirato al manga di Edens Zero. Non si tratta tuttavia dell'unica novità: la nuova creatura di Hiro Mashima si appresta infatti a diventare anche un videogame.

L'annuncio è stato condiviso da Konami, che ha reso nota l'intenzione di dar vita ad un titolo ispirato al manga, attualmente in corso di serializzazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Al momento, la software house non ha diffuso alcun tipo di dettaglio su quella che sarà la natura della produzione: sono dunque ignoti titolo definitivo, genere di riferimento e piattaforme supportate.



Tuttavia, per saperne di più non sarà necessario attendere a lungo. Konami ha infatti ufficializzato un appuntamento dedicato al gioco di Edens Zero al Tokyo Game Show 2020. L'appuntamento è fissato per la giornata di sabato 26 settembre, alle ore 13:00 del fuso orario nostrano.