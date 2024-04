Edge boccia Harold Halibut e Rise of the Ronin, Shiren The Wanderer si becca un bel 9/10

Il numero 397 di EDGE contiene le recensioni di giochi giù usciti come Dragon's Dogma 2 e Rise of the Ronin, oltre alla prima recensione in assoluto di Harold Halibut, l'avventura di plastilina in arrivo anche su Xbox Game Pass.

Da segnalare gli ottimi voti di Dragon's Dogma 2 e Shiren The Wanderer The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island, entrambi si portano a casa un ottimo 9/10. Rise of the Ronin si ferma a 6/10 ma peggio fa Harold Halibut con un voto di 5/10.

Recensioni Edge 397

Dragon's Dogma 2 - 9

Rise of the Ronin - 6

Children of the Sun - 7

Harold Halibut - 5

Open Roads - 5

Bulwark Falconeer Chronicles - 6

Pepper Grinder - 6

Shiren The Wanderer The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island - 9

Alone in the Dark- 4

Mars After Midnight - 8

Princess Peach Showtime! - 7

Peggio ancora Alone in the Dark che non supera il 4/10, risultando il peggior gioco del mese per la redazione di EDGE. C'è da dire che voti così secchi ovviamente vogliono dire ben poco e nel caso di Harold Halibut non esistono al momento altre recensioni per poter effettuare un paragone e dunque non ci resta che attendere l'arrivo di ulteriori pareri su quello che sembra uno dei giochi indie più interessanti in uscita.

