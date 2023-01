EDGE boccia High on Life, Fire Emblem Engage non va oltre il 7

Sebbene sia stato un successo senza precedenti su Xbox Game Pass, High on Life fatica a guadagnare valutazioni particolarmente positive da parte della stampa specializzata. I redattori di EDGE hanno chiuso la propria recensione del folle sparatutto con un rating di 5/10.

La testata ha riservato quindi un'accoglienza piuttosto tiepida ad High On Life, nel mentre un'esclusiva molto attesa dai possessori di Nintendo Switch come Fire Emblem Engage si deve accontentare di un modesto 7. A sorprendere in positivo EDGE è stato invece Season: A Letter to the Future, peculiare avventura di stampo narrativo sviluppata dalla software house indie Scavengers Studio che ci porta a vivere un emozionante viaggio a bordo della nostra bicicletta. Di seguito tutte le valutazioni di EDGE nel suo ultimo numero:

Fire Emblem Engage – 7

Season: A Letter To The Future – 9

Jett: Given Time – 8

High On Life – 5

Potion Craft: Alchemist Simulator – 7

Dragon Quest Treasures – 6

Hyper Gunsport – 8

The Forest Quartet – 7

Lone Ruin – 5

Molto buone anche le valutazioni di Jett: Given Time, titolo di Superbrothers che mescola azione e avventura e che ci incarica di trovare un futuro per un popolo minacciato all'oblio, e di Hyper Gunsport, sequel del titolo sportivo lanciato originariamente come esclusiva Google Stadia. Una sufficienza invece per Dragon Quest Treasures, che evidentemente non ha esaltato più di tanto la redazione britannica.