EDGE boccia Saints Row, Soul Hackers 2 e Cult of the Lamb: i voti

Con il suo nuovo numero editoriale appena pubblicato, EDGE Magazine ha bocciato tre dei giochi più attesi dagli appassionati videoludici delle ultime settimane. Stiamo parlando di Saints Row, Soul Hackers 2 e Cult of the Lamb.

La rivista britannica non ha quindi particolarmente apprezzato il nuovo folle open world di Volition, che non ha entusiasmato la stampa internazionale, e nemmeno il JRPG di Atlus e il peculiare titolo di Devolver Digital, che invece sono stati generalmente accolti in maniera più che positiva da critica e utenti. Tra i giochi che invece hanno convinto i recensori di EDGE abbiamo Two Point Campus, Hindsight, e Kirby's Dream Buffet. Di seguito vi riportiamo l'elenco dei voti assegnati dalla rivista e pubblicati con il numero 376.

Saints Row: 4

Rollerdrome: 6

Hard West 2: 7

Two Point Campus: 8

Ooblets: 5

Soul Hackers 2: 5

Cult of the Lamb: 6

Hindsight: 8

Kirby's Dream Buffet: 7

South of the Circle: 6

Cursed To Golf: 8

Sappiamo come EDGE non sia solitamente di manica larga, ma suscita sicuramente curiosità il fatto che la redazione abbia stroncato giochi come Soul Hackers 2 e Cult of the Lamb, che invece sono stati incensati altrove. Cosa ne pensate dei voti assegnati da EDGE? Fateci sapere quali sono stati i vostri giochi preferiti di agosto nella sezione dedicata ai commenti.