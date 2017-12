EDGE boccia Star Wars Battlefront 2 con un voto di 4/10

Sull'ultimo numero disono presenti le recensioni di alcuni titoli recenti come Star Wars Battlefront 2, Xenoblade Chronicles 2, Call of Duty WW2 e Need For Speed Payback. A quanto pare, la redazione inglese non è rimasta molto soddisfatta dal nuovo capitolo di Battlefront.

Di seguito vi elenchiamo tutti i voti contenuti sull'ultimo numero di EDGE:

Star Wars: Battlefront 2 – 4

Need for Speed Payback – 4

Call of Duty: WWII – 7

Xenoblade Chronicles 2 – 7

Animal Crossing: Pocket Camp – 5

Hidden Agenda – 4

Million Onion Hotel – 8

Bury Me, My Love – 7

Come potete vedere dalla lista, la redazione inglese ha deciso di bocciare sia Star Wars Battlefront 2 che Need for Speed Payback, riservando lo stesso trattamento a Hidden Agenda. Più che discreti, invece, i giudizi riservati a Call of Duty WW2 e Xenoblade Chronicles 2.

Voi siete d'accordo con i voti pubblicati sul nuovo numero di EDGE?