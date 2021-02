Edge boccia The Medium e Persona 5 Strikers, ma loda Hitman 3

Un lettore di Edge è già riuscito a mettere le mani sull'ultimo numero della rivista britannica, il 356 per l'esattezza, che in copertina sfoggia Back 4 Blood, un adrenalinco sparatutto cooperativo sviluppato dai creatori della serie Left 4 Dead e destinato a vedere la luce il prossimo 22 giugno.

A generare un acceso dibattito, in ogni caso, sono stati ancora una volta i voti assegnati dalla testata, che questo mese ha bocciato due titoli generalmente ben accolti dal resto della stampa internazionale: The Medium, horror psicologico esclusivo per le piattaforme Microsoft, e Persona 5 Strikers, declinazione musou del celebre JRPG, sono entrambi stati bocciati con un 5. È andata meglio a Little Nightmares 2 e Gods Will Fall, che hanno ricevuto rispettivamente un 7 e un 8, e in particolar modo a Hitman 3, che è riuscito a strappare un eccellente 9. Ricapitolando:

Edge #356

Hitman 3 - 9

The Medium - 5

Little Nightmares 2 - 7

Persona 5 Strikers - 5

Gods Will Fall - 8

Tohu - 6

Olija - 8

Nuts - 7

Conspiracy! - 7

Cosa ne pensate delle valutazioni assegnate questo mese da Edge? Purtroppo, dal momento che non siamo in possesso dei testi (il numero non è ancora ufficialmente in vendita), non conosciamo le motivazioni che hanno spinto i redattori ad assegnare quei voti. Riteniamo in ogni caso che possano rappresentare un interessante spunto di discussione.