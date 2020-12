I migliori videogiochi della generazione secondo il magazine EDGE

PS4 e Xbox One sono ben lungi dall'essere morte, ma l'arrivo di PS5 e Xbox Series X sul mercato ha inevitabilmente dato il via ad una nuova generazione di console. Prima di procedere spediti verso questo promettente futuro, EDGE ha rivolto lo sguardo al passato selezionando il meglio che la generazione dal 2013 al 2020 ha offerto ai videogiocatori.

Nell'eleggere i migliori videogiochi della generazione, il magazine britannico ha inserito anche i titoli per Nintendo Switch, nonostante l'ibrida sia ancora sulla cresta dell'onda e nel pieno del suo ciclo vitale. La selezione è decisamente variegata e attinge a generi molto differenti, spaziando da produzioni tripla A ad esclusive, passando per progetti indipendenti. Ecco a voi i migliori giochi della generazione secondo EDGE:

Bloodborne

Inside

Outer Wilds

Overwatch

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Super Mario Odyssey

The Last Guardian

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Titanfall 2

Undertale

What Remains of Edith Finch

Nell'elenco figurano due esclusive per PlayStation 4, The Last Guardian e Bloodborne , e, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey. I rimanenti sono tutti giochi multipiattaforma.Ne approfittiamo per segnalarvi che nell'ultimo numero di ESGE sono anche stati valutati i giochi di lancio di PS5 e Xbox Series X