EDGE elegge Red Dead Redemption 2 gioco dell'anno e boccia Darksiders 3

Nella giornata di ieri è arrivato nelle edicole britanniche l'ultimo numero dell'anno del magazine EDGE. Questo mese, oltre al consueto carico di recensioni, sono anche stati svelati quelli che, secondo la redazione, sono i migliori giochi dell'anno. La copertina è invece interamente dedicata a Kingdom Hearts 3, uno dei protagonisti indiscussi di gennaio 2019.

Iniziamo dalle valutazioni. Just Cause 4 e Ashen non hanno impressionato i colleghi d'oltremanica, che hanno assegnato ad entrambi i titoli un voto pari a 6. Stessa cosa dicasi di Gris: il platform narrativo di Nomada Studio ha ricevuto 7, senza dubbio un buon voto, ma inferiore alla maggior parte di quelli assegnati dal resto della critica specializzata. Darksiders 3 è invece stato stroncato con una valutazione pari a 4. A seguire trovate una panoramica di tutti i voti assegnati questo mese.

Just Cause 4 - 6

Ashen - 6

Darksiders III - 4

Gris - 7

Mutant Year Zero: Road to Eden - 8

Desert Child - 4

Beat Saber - 8

The Haunted Island, A Frog Detective Game - 7

Per l'occasione, sono anche stati assegnati gli EDGE Awards 2018. Tetris Effect è stato eletto miglior gioco dell'anno per PlayStation 4, mentre Forza Horizon 4 e Super Smash Bros. Ultimate hanno vinto il premio analogo su Xbox One e Nintendo Switch. Return of the Obra Dinn è il miglior gioco per PC, mentre Astro Bot: Rescue Mission ha battuto la concorrenza nell'ambito della Realtà Virtuale. Il premio più ambito, tuttavia, l'ha vinto Red Dead Redemption 2: il capolavoro di Rockstar, secondo la redazione di EDGE, è in assoluto il miglior gioco del 2018.

Cosa ne pensate dei voti e dei premi assegnati? Per una panoramica completa sugli EDGE Awards 2018, vi invitiamo a consultare questa lista.