EDGE elogia Alan Wake 2 e boccia COD Modern Warfare 3: tutti i voti

Il celebre magazine EDGE è arrivato nelle edicole con il suo numero 392, portando con sé le recensioni dedicate agli ultimi giochi arrivati sul mercato. Scopriamo assieme i voti che ha assegnato ad Alan Wake 2, Call of Duty Modern Warfare 3, Persona 5 Tactica e a molti altri titoli.

Esattamente come noi (leggete la nostra recensione di Alan Wake 2), anche la redazione di EDGE è rimasta ammaliata dall'ultima opera di Remedy, assegnando un eccellente 9 ad Alan Wake 2. Votazione condivisa da A Highland Song, un gioco indipendente ambientato in Scozia e in uscita il 5 dicembre. Come il resto della stampa specializzata, anche EDGE è rimasta delusa da Call of Duty Modern Warfare 3, assegnandogli un 5 che sa di bocciatura, l'unica del mese.

Alan Wake 2 - 9

CoD MW III - 5

The Invincible - 7

A Highland Song - 9

The Talos Principle 2 - 8

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 7

Persona 5 Tactica - 6

Last Train Home - 8

Steamworld Build - 6

Thirsty Suitors - 7

WarioWare - Move It! - 7

Gubbins - 7

Cattura la nostra attenzione anche il 6 assegnato a Persona 5 Tactica, un'anonima sufficienza che stride con il Meta Score buono, seppur non brillante, di 77, che attualmente lo spin-off di Persona 5 esibisce a livello internazionale. Buone le prove di Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e The Talos Principle 2, che portano a casa un 7 e un 8, rispettivamente. Cosa ne pensate delle votazioni assegnate da EDGE questo mese?