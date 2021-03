EDGE entusiasta di Monster Hunter Rise, solo una sufficienza per Bravely Default 2

La nota rivista EDGE si appresta a pubblicare il suo nuovo numero, e come di consueto la redazione britannica ha diffuso in anteprima i voti assegnati ai titoli più recenti usciti sul mercato. Tra questi non poteva mancare il nome di Monster Hunter Rise, la nuova iterazione dell'hunting game di Capcom.

Sembra che Monster Hunter Rise sia riuscito ad entrare nelle grazie di EDGE, spesso dimostratasi tra le riviste più severe in fatto di recensioni videoludiche. Il titolo è stato infatti premiato con una sonora valutazione di 9/10, nel mentre su Metacritic si registra una media complessiva di 87/100 per l'esclusiva Switch. Un altro grande nome sbarcato di recente sulla piattaforma ibrida è quello di Bravely Default 2, con il JRPG che però deve accontentarsi di una semplice sufficienza. Di seguito, vi riportiamo tutti i voti assegnati da EDGE all'interno del suo nuovo numero:

Monster Hunter Rise - 9

Bravely Default 2 - 6

Genesis Noir - 8

Maquette - 6

Mundaun - 7

PixelJunk Raiders - 4

Loop Hero - 5

Narita Boy - 6

Sorprende anche il 5 assegnato a Loop Hero, con il nuovo folle esperimento di Devolver Digital che ha evidentemente deluso la redazione di EDGE, al netto di un successo commerciale che ha portato a più di 500.000 copie vendute nella prima settimana e ad una generale accoglienza positiva da parte della critica.

Ne approfittiamo per ricordarvi della nostra maratona odierna dedicata a Monster Hunter Rise, e dell'evento di domani 26 marzo in compagnia di Sabaku, Kurolily e Cydonia tutto dedicato al nuovo gioco targato Capcom.