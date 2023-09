EDGE incorona Baldur's Gate 3 con un perfect score: poco entusiasmo per Armored Core

Mentre gli amanti dei Reami Dimenticati già chiedono aggiornamenti sul futuro di Baldur's Gate III, arrivano ulteriori riconoscimenti per l'avventura confezionata da Larian Studios.

Nell'ultimo numero di EDGE, il GDR si è infatti visto assegnare un perfect score. Circostanza decisamente rara per la testata videoludica, il 10/10 conquistato da Baldur's Gate III trova posto accanto a tante altre recensioni, inclusa quella dedicata ad Armored Core VI: Fires of Rubicon. Mentre il nuovo action targato FromSoftware non riesce a entusiasmare eccessivamente la redazione di EDGE, titoli come Blasphemous II e Goodbye Volcano High.

Di seguito, vi riportiamo l'intera rassegna di votazioni proposta dall'ultimo numero della rivista di informazione e critica videoludica:

Baldur's Gate III - 10/10

Armored Core VI: Fires of Rubicon - 7/10

Blasphemous II - 8/10

Fort Solis - 4/10

Immortals of Aveum - 4/10

En Garde - 7/10

Gord - 5/10

Bomb Rush Cyberpunk - 7/10

Goodbye Volcano High - 8/10

The Cosmic Wheel Sisterhood - 8/10

Astronaut: The Best - 6/10

Come intuibile dalle votazioni assegnate, nénésono invece riusciti a impressionare i recensori di EDGE. Nel numero di settembre, la testata ha dedicato la propria copertina al promettente action adventure di All Possible Futures, che si è di recente mostrato in azione nel nuovo trailer di The Plucky Square