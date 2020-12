EDGE non entusiasta di Cyberpunk 2077: solo un 7 per il gioco di CD Projekt

La nuova edizione del noto magazine EDGE include la classifica dei giochi recensiti dalla redazione britannica giunti sul mercato in questo periodo natalizio. All'interno dell'elenco compare anche Cyberpunk 2077, il controverso GDR in prima persona di CD Projetk RED.

Tra i titoli messi sotto analisi dai responsabili di EDGE troviamo anche Immortal Fenyx Rising, nuovo open world di Ubisoft ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e Hyrule Warriors Age of Calamity, il musou pubblicato a novembre esclusivamente su Nintendo Switch. Di seguito, l'elenco completo dei giochi recensiti:

Recensioni di EDGE

Cyberpunk 2077 – 7

Call of the Sea – 6

Immortals Fenyx Rising – 6

Hyrule Warriors Age of Calamity – 7

13 Sentinels: Aegis Rim – 7

Empire of Sin – 5

Haven – 4

Alba: A Wildlife Adventure – 7

Horace – 8

Tenderfoot Tactics – 8

Wide Ocean Big Jacket – 8

Come potete notare, eccezion fatta per Tenderfoot Tactics e Wide Ocean Big Jacket, nessuno dei titoli sopraelencati ha particolarmente entusiasmato EDGE, che non si è lasciata ammaliare neppure dalle affascinanti spire delle strade di Night City. Cyberpunk 2077, infatti, si deve accontentare di un modesto 7, una valutazione che per quanto positiva, non va di pari di passo con le ambizioni e l'aspettativa che il GDR Sci-Fi ha creato attorno a sé in tutti questi anni. Lo stesso Immortal Fenyx Rising, giudicato con la sufficienza, non ha colpito nel segno, mentre Hyrule Warriors Age of Calamity si aggiudica un voto pari a 7.

A proposito di Cyberpunk, gli sviluppatori hanno confermato che non ci saranno rinvii riguardanti i DLC gratis, sempre in previsione per i primi mesi del 2021. Una mod per PC, nel frattempo, ha migliorato il comportamento degli NPC del gioco rendendoli più responsivi e consapevoli dell'ambiente circostante.