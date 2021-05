EDGE non entusiasta di Resident Evil Village, promosso Returnal per PS5

La nota rivista britannica EDGE, molto nota per la sua severità di giudizio durante le sue recensioni, ha diffuso le valutazioni assegnate all'interno del numero di questo mese. Tra i nomi presi in considerazione abbiamo anche Resident Evil Village e Returnal.

A quanto pare la redazione non è rimasta particolarmente colpita dal nuovo survival horror di Capcom e dalla terrificante Lady Dimitrescu, che a fronte di un valore Metacritic di 84 deve in questo caso accontentarsi di una modesta sufficienza. Meglio invece Returnal, con l'esclusiva per PlayStation 5, al centro di numerose discussioni per via della mancanza di un classico sistema di salvataggio, che si aggiudica un punteggio complessivo di 8/10. Di seguito vi riportiamo le nuove valutazioni di EDGE:

Resident Evil Village – 6

Returnal – 8

New Pokemon Snap – 8

Oddworld: Soulstorm – 5

Famicom Detective Club – 5

R-Type Final 2 – 7

Turnip Boy Commits Tax Evasion – 7

Tasomachi: Behind The Twilight – 6

Mask Maker – 7

World of Demons – 6

Ashwalkers – 4

Come potete osservare, anche New Pokémon Snap ha incontrato il favore di EDGE, riuscendo anch'esso a guadagnarsi un ottimo punteggio di 8/10. Male invece Oddworld Soulstorm con il suo punteggio di 5/10, ed anche Ashwalkers, il nuovo gioco del fondatore di Dontnod (Life is Strange, Vampyr) che viene valutato con un'insufficienza ancora più grave-