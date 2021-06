EDGE non esaltata da Ratchet & Clank Rift Apart, voto modesto per Biomutant

La rivista britannica EDGE torna alla carica con un nuovo numero e una nuova serie di recensioni. A finire sotto la sua lente d'ingrandimento ci sono alcune delle opere principali delle ultime settimane, quali la nuova esclusiva PS5 Ratchet & Clank: Rift Apart e l'Action/Adventure open world Biomutant.

Nessuno dei due giochi ha tuttavia impressionato più di tanto l'esigente rivista inglese: l'ultima fatica di Insomniac Games si porta a casa un 7, valutazione comunque dignitosa, mentre alla produzione THQ Nordic va peggio non andando oltre la mera sufficienza rappresentata da un 6. Va invece molto meglio per Subnautica: Below Zero che viene premiato con un 8, mentre il coloratissimo Chicory: A Colorful Tale ha conquistato EDGE che gli ha assegnato il voto più alto del numero, un eccellente 9. Di seguito ecco tutte le valutazioni provenienti dal numero 360 di EDGE:

Ratchet & Clank: Rift Apart - 7

Biomutant - 6

Hood: Outlaws & Legends - 5

Subnautica: Below Zero - 8

Chicory: A Colorful Tale - 9

World's End Club - 5

The Magnificent Tufflepigs - 6

Overboard! - 7

Operation: Tango - 7

An Airport for Aliens Currently Arun by Dogs - 6

Restando in tema vi forniamo la nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 così da poterne approfondire maggiormente nel dettaglio le caratteristiche. Intanto la patch console di Biomutant ha aggiunto la difficoltà Estrema.