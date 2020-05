Edge dà i numeri: FFVII Remake 7, Call of Duty Warzone 8 e molti altri voti

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, il numero 346 di Edge è arrivato nelle edicole sfoggiando in copertina The Ascent, un action RPG cyberpunk per Xbox One, Xbox Series X e PC presentato durante l'ultimo Inside Xbox.

I redattori inglesi hanno inoltre emesso i loro verdetti in merito ai grandi protagonisti di questa strana primavera, influenzata dall'emergenza sanitaria. Si va dal 7 assegnato a Final Fantasy 7 Remake al 6 di Resident Evil 3 Remake, passando per il 9 di DOOM Eternal e i 7 rifilati a Nioh 2, Ori and the Will Of The Wisps e Gears Tactics. Bocciato con un 5 Bleeding Edge, promossi con un 8 Call of Duty Warzone e Streets of Rage 4.

Doom Eternal - 9

Call of Duty: Warzone - 8

Paper Beast - 8

Streets of Rage 4 - 8

The Room VR: A Dark Matter - 8

Final Fantasy VII Remake - 7

Gears Tactics - 7

Ori and the Will Of The Wisps - 7

In Other Waters - 7

Nioh 2 - 7

Resident Evil 3 - 6

XCOM: Chimera Squad - 6

Bleeding Edge - 5

Cosa ne pensate delle valutazione assegnate da Edge? Per un quadro completo delle motivazioni, ovviamente, bisognerebbe leggere ogni singola recensione, ma crediamo che anche solo i voti possano rappresentare uno spunto di discussione, invitandovi inoltre ad inquadrare ognuno di quei giochi nei rispettivi generi di appartenenza.