Edge of Eternity arriverà su Steam a novembre in Early Access e supporterà le mod

Tramite una nota su Steam, il publisher Playdius Games e lo sviluppatore Midgar Studio hanno annunciato che Edge of Eternity, gioco di ruolo a turni finanziato con successo nel 2013, sarà disponibile in Early Access sulla piattaforma digitale di Valve a partire dal 29 novembre 2018.

"Dai tempi della campagna Kickstarter, Edge of Eternity è andato incontro a grossi cambiamenti. La portata del progetto è aumentata, così come i nostri bisogni. Di conseguenza, abbiamo assunto nuovi talenti che ci hanno aiutato a creare la nostra visione. Edge of Eternity è diventato ancora più imponente. Un esempio di ciò è la decisione di implementare il doppiaggio. [...] Continuando nello sviluppo all'interno dei limiti che ci siamo imposti, siamo ancora tentati di inserire qualche altra feature che dovrebbe rivoluzionare l'intera esperienza. L'Accesso Anticipato ci dovrebbe aiutare a raccogliere un budget sufficiente per rifinire al meglio il gioco e assicurarci che sia il miglior titolo che possiamo proporvi. Inoltre, il vostro feedback ci aiuterebbe immensamente a indirizzare il gioco nella giusta direzione. [...] L'altra ragione per cui non vediamo l'ora di collaborare con la nostra community sono le mod. Vogliamo rendere Edge of Eternity interamente personalizzabile e permettere ai giocatori di sperimentare con le proprie idee. Per questo motivo, abbiamo intenzione di pubblicate il Modkit del gioco nei prossimi mesi, così che gli utenti possano sbizzarrirsi. Per farla breve, abbiamo bisogno di più feedback possibile, e sappiamo che i giocatori sono le persone che sanno meglio cosa vogliono e cosa non vogliono", queste le dichiarazioni di Midgar Studio.