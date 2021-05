Edge of Eternity: gameplay, esplorazione e abilità degli eroi nel nuovo video

Dopo la conferma dell'arrivo su Xbox Game Pass di Edge of Eternity, Midgar Studio pubblica un nuovo video che ci aiuta a delineare i contorni del perimetro ludico e narrativo di questo gioco di ruolo ispirato ai grandi classici del genere.

Con Edge of Eternity, il team francese capitanato da Guillaume Veer promette infatti di pizzicare le corde della nostalgia dei milioni di appassionati cresciuti negli anni '90 a pane e JRPG. La formula ludica scelta dagli studi Midgar prevede ad esempio l'adozione di un sistema ATB ispirato a Final Fantasy per la gestione degli attacchi e delle abilità da attivare durante i combattimenti.

La natura fortemente strategica del gameplay s'accompagnerà a un sistema climatico che sarà influenzato dinamicamente dall'esito di ciascuno scontro, con modifiche che determineranno un costante cambio delle tattiche da attuare per sfruttare a proprio vantaggio l'ambiente circostante.

L'uscita di questa interessante esperienza ruolistica è prevista per l'8 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, in coincidenza della conclusione dell'attuale fase in Accesso Anticipato su Steam e dell'ingresso nel catalogo del Game Pass su sistemi Xbox. Per saperne di più su questo progetto in salsa JRPG, vi rimandiamo al nostro speciale su storia e gameplay di Edge of Eternity a firma di Antonello "Kirito" Bello.